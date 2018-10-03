Зариф назвал США "преступным режимом" после разрыва договора о дружбе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал США "преступным режимом" на фоне разрыва Вашингтоном договора о дружбе с Тегераном.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США разрывают договор о дружбе с Ираном от 1955 года после решения Международного суда ООН, что Вашингтон нарушает его положения.

"Сегодня США вышли из фактического договора между США и Ираном после того, как Международный суд ООН постановил прекратить нарушение этого договора, вводя санкции против иранского народа. Преступный режим", — написал Зариф в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в среду Международный суд ООН принял предварительное постановление, которое частично удовлетворяет иск Ирана к США, касающийся возобновления Вашингтоном режима санкций в отношении Тегерана. Иран утверждал, что США нарушают вышеуказанный договор.

Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Иран прекращал ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД и введении новых санкций против Ирана. После этого Иран в июле подал иск против США в суд ООН.