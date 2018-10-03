Болтон заявил о "впечатляющих" материалах об "атомном складе" в Иране

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Разведка США рассматривает документы Израиля об атомном складе Ирана, там есть интересные факты, заявил журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

"Наше разведсообщество рассматривает материалы, которые Израиль получил из Ирана, и что касается некоторых деталей, должен сказать, это очень впечатляюще", — сказал Болтон.

Выступая на прошлой неделе в Генассамблее ООН, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху показывал снимки склада, где, по его утверждению, иранцы скрывают от мирового сообщества сотни тонн ядерного оборудования и материалов в расчете на их использование в будущем в военных целях. В Тегеране отвергают обвинения в свой адрес.