США вышли из протокола Венской конвенции о разрешении споров, заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США выходят из Факультативного протокола Венской конвенции о разрешении споров из-за иска Палестины после переноса посольства в Иерусалим, заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"В дополнение к (выходу из Договора о дружбе) я также объявляю, что президент принял решение о выходе США из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях", — сказал Болтон на брифинге в Белом доме.

Он пояснил, что это решение связано с иском со стороны Палестинской автономии в связи с решением США о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Факультативный протокол об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года определяет обязательную юрисдикцию Международного суда по толкованию или применению конвенции, если стороны в споре не смогут в течение разумного срока урегулировать его иным способом. Споры могут передаваться в этот суд по заявлению любой стороны в споре, являющейся участником протокола.

Власти Палестины в минувшую пятницу подали иск в Международный суд ООН против США в связи с решением американского президента Дональда Трампа перенести в Иерусалим посольство страны. Согласно представленным данным, палестинская сторона считает, что действия Трампа нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях в связи с особым статусом Иерусалима.

США перенесли посольство в Иерусалим в мае 2018 года. Это сопровождалось массовыми волнениями и жертвами среди палестинцев. Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США разрывают договор о дружбе с Ираном от 1955 года после решения суда ООН, что Вашингтон нарушает его положения.