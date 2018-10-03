МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли новый танец британского премьер-министра Терезы Мэй, сплясавшей под Abba на съезде Консервативной партии.
"На прошлой неделе мир смеялся над Трампом, на этой — над Мэй, а на следующей мы увидим, как Меркель и Макрон танцуют Макарену", — добавил комментатор.
"Тереза Мэй — это позор. Она пришла на съезд Тори под Dancing Queen группы Abba, размахивая руками, как сумасшедшая ветряная мельница", — пишет @SocialistVoice.
"Пляшущая под Abba Тереза Мэй — это худшее, что я видела в своей жизни. Кто-нибудь, заприте ее и не выпускайте", — говорится в комментарии @pippabradstockk.
Twitter: "Theresa May's been dancing again, this time to Dancing Queen by Abba!"— Father Of Egon (@FatherOfEgon) 3 октября 2018 г.
Me: pic.twitter.com/6ZF4ato1bf
"Ну, она новичок в танцах", — пошутил @martik.отметила @damabitt.
"Сделайте же что-нибудь, пусть это прекратится", — написал @novabridle.
Некоторые пользователи сочли такое поведение для политика ее уровня неуместным.
"Не понимаю, почему Тереза Мэй все еще премьер министр Британии", — возмутилась @rawooci.
"О, нет. Как мне это теперь развидеть?", — поинтересовался @beelalduban.
Многие также увидели в движениях Мэй что-то "нечеловеческое".
"Танец на походку пьяного ленивца похож", — съязвили в комментариях.
Theresa May came out onto the stage at the Conservative party conference dancing to ABBA's Dancing Queen… pic.twitter.com/r6OLSd6b9y— 𝕷𝖊𝖊 𝕽𝖊𝖓𝖓𝖔𝖑𝖉𝖘𝖔𝖓 (@LeeRennoldson) 3 октября 2018 г.
"Она вообще человек?" — спросил @kiplingboi.
Танцы британского премьера неоднократно вызывали насмешки в Сети. Так, в августе она станцевала вместе с учениками средней школы в Кейптауне, после чего представители российского МИД в шутку предложили подписчикам сравнить танцевальные способности Мэй и официального представителя ведомства Марии Захаровой.