МЕХИКО, 3 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выделить 10 миллионов долларов для помощи Индонезии, пострадавшей от последствий землетрясения и цунами.
"Президент Николас Мадуро одобрил выделение из Фонда солидарности 10 миллионов долларов нашей братской Индонезии, чтобы помочь жертвам разрушительного землетрясения и цунами, которые привели к тысячам погибших и раненых в этой стране", – написала в своем Twitter вице-президент Делси Родригес.
Ранее сообщалось, что президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия землетрясений и цунами. Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи.