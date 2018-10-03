Венесуэла выделила десять миллионов долларов на помощь Индонезии

МЕХИКО, 3 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился выделить 10 миллионов долларов для помощи Индонезии, пострадавшей от последствий землетрясения и цунами.

Утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. После этого на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, число жертв стихии превысило 1,4 тысячи.

"Президент Николас Мадуро одобрил выделение из Фонда солидарности 10 миллионов долларов нашей братской Индонезии, чтобы помочь жертвам разрушительного землетрясения и цунами, которые привели к тысячам погибших и раненых в этой стране", – написала в своем Twitter вице-президент Делси Родригес.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия землетрясений и цунами. Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов. Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи.