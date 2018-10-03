Венгрия намерена зеркально ответить на возможную высылку консула из Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров. 3 октября 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров. 3 октября 2018

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Если Украина примет решение о выдворении венгерского консула из города Берегово, МИД Венгрии вышлет из страны консула Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины. Сразу", — заявил Сийярто на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД РФ. Его выступление транслировалось на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев в четверг направит ноту Венгрии с требованием к венгерскому консулу в городе Берегово покинуть страну.

Украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Климкин в связи с этим заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

На Украине на сегодняшний день запрещено иметь двойное гражданство.