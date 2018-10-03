Отвечать на русскую речь только по-латышски: в сейме одобрили поправки

РИГА, 3 окт – РИА Новости. Комиссия сейма Латвии по социальным делам и труду одобрила законопроект, который разрешает обслуживать граждан республики и обладателей вида на жительство только на латышском языке, сообщает Sputnik Латвия.
Законопроект был разработан Национальным объединением, которое подчеркивает, что цель поправок — "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии". Это один из пунктов предвыборной кампании партии: в ее рекламных роликах регулярно появляются молодые люди, которые якобы не смогли найти работу в Латвии из-за того, что все работодатели требуют знания русского.
Против поправок выступила Латвийская конфедерация работодателей, назвав их чисто политической инициативой, а некоторые их положения — абсурдными. В конфедерации пояснили, что бизнесмены и без каких-то поправок к закону уже сейчас настаивают на знании сотрудниками только тех языков, которые требуются в работе, потому что знание еще одного языка — это дополнительный навык, более высокая квалификация, а за это нужно больше платить.
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