Отвечать на русскую речь только по-латышски: в сейме одобрили поправки

РИГА, 3 окт – РИА Новости. Комиссия сейма Латвии по социальным делам и труду одобрила законопроект, который разрешает обслуживать граждан республики и обладателей вида на жительство только на латышском языке, сообщает Sputnik Латвия.

В свою очередь, если человек не является резидентом Латвии, права работнику говорить с ним только на латышском законопроект не предусматривает. Как именно нужно отличать местного жителя от иностранца, не уточняется. Кроме того, согласно документу, работодатель не имеет права требовать от работника знания иностранных языков, если в нем нет необходимости при выполнении рабочих обязанностей.

Законопроект был разработан Национальным объединением, которое подчеркивает, что цель поправок — "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии". Это один из пунктов предвыборной кампании партии: в ее рекламных роликах регулярно появляются молодые люди, которые якобы не смогли найти работу в Латвии из-за того, что все работодатели требуют знания русского.

Против поправок выступила Латвийская конфедерация работодателей, назвав их чисто политической инициативой, а некоторые их положения — абсурдными. В конфедерации пояснили, что бизнесмены и без каких-то поправок к закону уже сейчас настаивают на знании сотрудниками только тех языков, которые требуются в работе, потому что знание еще одного языка — это дополнительный навык, более высокая квалификация, а за это нужно больше платить.

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