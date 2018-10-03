Глава МИД Венгрии обвинил Украину в порче двусторонних отношений

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Хорошие контакты Венгрии и Украины действиями Киева "сведены на нет", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Что касается известного списка, в который меня включили (база украинского сайта "Миротворец"), я могу вам сказать, что есть и более серьезная проблема. Уже обеспеченные права венгерского населения в Украине постоянно нарушаются. Моё включение в список — это не проблема, намного большая проблема то, что закон об образовании, который нарушает права венгерского национального меньшинства, все еще не пересмотрен. Несмотря на то, что мы заинтересованы в добрососедских и хороших контактах с Украиной, президент Украины и правительство свели на нет наши хорошие контакты между странами", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией появилась после данных, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта. Глава МИД Украины заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт сообщил о возможности симметричного ответа.

Ранее Украина и НАТО не смогли провести заседание совместной комиссии на министерском уровне, поскольку Венгрия блокирует заседания из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.