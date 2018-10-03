Глава МИД Венгрии прокомментировал выдачу паспортов украинцам в Закарпатье

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Консул Венгрии в украинском городе Берегово в Закарпатье не нарушал никаких законов, поэтому у венгерского МИД нет причин его отзывать, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Консул Венгрии в Берегово ничего плохого не сделал. Это не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного. В дипломатических представительствах Венгрии, находящихся в Украине, все осуществляется по закону. Поэтому у меня нет причины отзывать консула из Берегово", — заявил Сийярто на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что Киев в четверг направит ноту Венгрии с требованием к венгерскому консулу в Берегово покинуть страну.

Украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщало, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Климкин в связи с этим заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.