Берлин заинтересован в хороших отношениях с Москвой, заявил посол Германии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Берлин заинтересован в добрых отношениях с РФ, этому нет альтернативы, заявил в среду посол Германии Рюдигер фон Фрич.

"Германия по-настоящему заинтересована в продолжительных добрых отношениях с Россией, каковым нет альтернативы", — заявил посол на приеме по случаю годовщины объединения Германии.

Он напомнил, что при всех нынешних противоречиях Москва и Берлин могли бы "обратиться к истории наших добрых отношений и посмотреть, где мы при всем разделяющем нас можем найти общее".