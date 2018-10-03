Россия и Венгрия обеспокоены линией Киева на украинизацию, заявил Лавров

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия и Венгрия обеспокоены политикой официального Киева на украинизацию образования и ущемление прав нацменьшинств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

"И Венгрия, и Россия, как и все другие страны мира, выступают за полное выполнение минских договоренностей. Наряду с этим у нас общая обеспокоенность в связи с проводимой официальными властями Киева линией на украинизацию образования, на ущемление прав национальных меньшинств, прежде всего, языковых прав. Вопреки тем обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках соответствующих международных конвенций", — заявил Лавров на пресс-конференции.