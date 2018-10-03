Госдеп прокомментировал заявление главы МВД США о "морской блокаде России"

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединённые Штаты продолжают поддерживать принципы свободной торговли и мореплавания по всему миру, заявил РИА Новости представитель бюро по энергетике госдепартамента США Винсент Кампос, комментируя слова министра внутренних дел США Райана Зинке о возможности блокады российских судов.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты при необходимости могут организовать морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона, сообщает Washington Examiner

"Хотя мы не можем говорить за министра Зинке, США твердо убеждены в том, что морские пути по всему миру должны оставаться открытыми для свободной торговли", — сказал он.