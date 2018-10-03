В выборах главы ЛНР примут участие четыре кандидата

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. ЦИК самопровозглашенной Луганской народной республики зарегистрировал четырех кандидатов для участия в выборах главы ЛНР, запланированных на 11 ноября, сообщила в среду журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии Екатерина Терещенко.
"По результатам проверки документов и подписных листов избирателей Центральной избирательной комиссией было принято решение зарегистрировать Леонида Пасечника, Леонида Коваля, Наталью Сергун и Людмилу Руснак кандидатами на должность главы Луганской народной республики на выборах на 11 ноября 2018 года", — сказала Терещенко.