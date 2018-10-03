В выборах главы ЛНР примут участие четыре кандидата

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. ЦИК самопровозглашенной Луганской народной республики зарегистрировал четырех кандидатов для участия в выборах главы ЛНР, запланированных на 11 ноября, сообщила в среду журналистам секретарь Центральной избирательной комиссии Екатерина Терещенко.

Ранее исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, инженер по охране труда ОП "Вокзал Луганск" ГУП ЛНР "Луганская железная дорога" Наталья Сергун, председатель республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, а также председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак подали в ЦИК все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы ЛНР.

"По результатам проверки документов и подписных листов избирателей Центральной избирательной комиссией было принято решение зарегистрировать Леонида Пасечника, Леонида Коваля, Наталью Сергун и Людмилу Руснак кандидатами на должность главы Луганской народной республики на выборах на 11 ноября 2018 года", — сказала Терещенко.