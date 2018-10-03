Хантсман назвал условия США для улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен на улучшение отношений с РФ, но для этого есть ряд условий, заявил американский посол в Москве Джон Хантсман.

"Президент моей страны предельно ясно дал понять, что настроен на улучшение двусторонних отношений и прилагает усилия для достижения этой цели", — заявил Хантсман в обращении, опубликованном в Twitter американской дипмиссии.

"Улучшение этих отношений сопровождается определенными ожиданиями. И мы очень и очень четко говорим о том, что должно быть сделано. Невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс в этом году. Урегулирование проблемы Донбасса в восточной Украине", — отметил он.

По словам Хантсмана, Вашингтону и Москве в ближайшие месяцы важно выстроить атмосферу доверия. "Выстраивать доверие так, чтобы мы могли сесть вместе за стол переговоров", — сказал он.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке страны, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.