Хантсман назвал условия США для улучшения отношений с Россией

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен на улучшение отношений с РФ, но для этого есть ряд условий, заявил американский посол в Москве Джон Хантсман.
"Улучшение этих отношений сопровождается определенными ожиданиями. И мы очень и очень четко говорим о том, что должно быть сделано. Невмешательство в промежуточные выборы в Конгресс в этом году. Урегулирование проблемы Донбасса в восточной Украине", — отметил он.
По словам Хантсмана, Вашингтону и Москве в ближайшие месяцы важно выстроить атмосферу доверия. "Выстраивать доверие так, чтобы мы могли сесть вместе за стол переговоров", — сказал он.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке страны, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.