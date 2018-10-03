В Польше будут судить отца и сына за переправу в ЕС более 1800 украинцев

ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Отец и сын из Польши предстанут перед судом по обвинению в незаконном перемещении через границу более 1,8 тысячи граждан Украины, сообщает Пограничная стража Польши.

"Поляки, которые организовали незаконное пересечение границы Польской Республики более 1,8 тысячи граждан Украины, предстанут перед судом", — говорится в сообщении. Обвинительное заключение уже направлено в районный суд города Живец, уточнили в ведомстве.

По данным Силезского отдела Пограничной стражи, предполагаемыми организаторами преступного бизнеса были двое мужчин, жители Живецкого повята (района) — 74-летний отец и 47-летний сын. Под видом легального ведения бизнеса и трудоустройства иностранцев они регистрировали в местном управлении труда в Живце заявления о намерении нанять граждан Украины на работу. Затем эти документы поступали к сотрудничающим с ними гражданам Украины, которые перепродавали документы своим соотечественникам, а те в свою очередь на основании этих документов получали польские визы.

Стоимость документа для незаконного получения польской "рабочей" визы доходила до 200 евро.

Сотрудники Пограничной стражи в рамках своего расследования установили, что ни один из граждан Украины, фигурировавший в поданных в управление труда документах, не добрался до потенциального работодателя.

"Большинство из них получали визы для незаконного пересечения границы Европейского союза и поиска работы в других странах Западной Европы", — говорится в сообщении.