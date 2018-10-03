США разорвали договор о дружбе с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США разрывают договор о дружбе с Ираном от 1955 года после решения суда ООН, что Вашингтон нарушает его положения, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

"Сообщаю, что США денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955 года. Это решение, которое назрело еще 39 лет назад (после разрыва дипотношений между странами – ред.)", — сказал Помпео в среду журналистам.

Ранее в среду Международный суд ООН принял предварительное постановление, которое частично удовлетворяет иск Ирана к США, касающийся возобновления Вашингтоном режима санкций в отношении Тегерана. Иран утверждал, что США нарушают вышеуказанный договор.

По словам Помпео, решение суда "безосновательно".

"Иран пытается вмешаться в суверенное право США предпринимать законные и необходимые действия для защиты нашей национальной безопасности. Иран использует Международный суд ООН в политических и пропагандистских целях", — добавил госсекретарь.

Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Иран прекращал ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД и введении новых санкций против Ирана. После этого Иран в июле подал иск против США в суд ООН.