США разорвали договор о дружбе с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США разрывают договор о дружбе с Ираном от 1955 года после решения суда ООН, что Вашингтон нарушает его положения, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Ранее в среду Международный суд ООН принял предварительное постановление, которое частично удовлетворяет иск Ирана к США, касающийся возобновления Вашингтоном режима санкций в отношении Тегерана. Иран утверждал, что США нарушают вышеуказанный договор.
По словам Помпео, решение суда "безосновательно".
Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Иран прекращал ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД и введении новых санкций против Ирана. После этого Иран в июле подал иск против США в суд ООН.