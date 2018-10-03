Суд в Киеве отказался заочно арестовать главреда "Страна.ua"

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отказался заочно арестовать главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву, сообщила в среду пресс-служба суда.

Ранее Гужва заявил, что власти Австрии предоставили ему убежище.

"Третьего октября 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда Киева проведено судебное заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей в отношении Игоря Гужвы. По результатам судебного рассмотрения ходатайства следственным судьей отказано в его удовлетворении", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, судья не удовлетворил ходатайство из-за того, что избрание меры пресечения в отсутствие подозреваемого рассматривается только в случае его объявления в международный розыск.

Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей" Украины. Он заявлял, что получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.