Суд в Киеве отказался заочно арестовать главреда "Страна.ua"

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отказался заочно арестовать главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву, сообщила в среду пресс-служба суда.
"Третьего октября 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда Киева проведено судебное заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей в отношении Игоря Гужвы. По результатам судебного рассмотрения ходатайства следственным судьей отказано в его удовлетворении", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, судья не удовлетворил ходатайство из-за того, что избрание меры пресечения в отсутствие подозреваемого рассматривается только в случае его объявления в международный розыск.
Против Гужвы на Украине возбуждены два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на политика, а также в уклонении от уплаты налогов. Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на задержание Гужвы и удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании внесенного ранее залога в 1,35 миллиона гривен (более 48,6 тысячи долларов) в госбюджет.