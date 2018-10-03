В Киеве суд арестовал часть квартиры, где живет Савченко, заявила ее сестра

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Суд арестовал часть квартиры в Киеве, в которой проживает украинский депутат Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов, сообщила ее сестра Вера Савченко.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале в Киеве. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Шевченковский районный суд Киева 4 сентября продлил арест Савченко до 30 октября. Ее защита обжаловала это решение.

"Нашу квартиру на Троещине (один из районов Киева – ред.), арестовали. А точнее 1/3 часть, так как 2/3 принадлежит мне и маме", — написала Вера Савченко в среду на своей странице в Facebook.

По ее словам, часть квартиры арестовали для того, чтобы ее "не продали и Надежда не убежала".

Савченко в 2016 году была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, глава украинского государства обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины".

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца.