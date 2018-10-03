Оппозиция в Армении заявила, что не давала обещаний по досрочным выборам

ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Фракция бывшей правящей, а ныне оппозиционной Республиканской партии Армении не давала никаких обещания по поводу досрочных выборов в парламент премьер-министру страны Николу Пашиняну, желающему провести выборы в декабре, говорится в заявлении РПА.

"Фракция РПА не давала никаких обещаний премьеру, и продолжает считать, что необходимо реализовать проект включенный в программу правительства и озвученный в прежних заявлениях премьера – реформировать избирательное законодательство и предоставить политсилам разумные сроки для должной подготовки к выборам", — отмечается в распространенном в среду заявлении фракции.

В РПА отметили, что это предполагает проведение внеочередных парламентских выборов в мае-июне 2019 года. В заявлении отмечается важность нормальной и бесперебойной работы парламента в рамках Конституции и законов, а также неукоснительного соблюдения принципов разделения и сбалансированности властей.

"Считаем недопустимыми любое давление на Национальное собрание (парламент), одновременно, подчеркиваем необходимость и возможность урегулирования сложившейся ситуации политическими средствами", — отмечается в документе

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов премьера Никола Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера.

Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

По мнению Пашиняна, депутаты хотят сорвать роспуск парламента и поэтому застраховались поправками. Он также поручил уволить министров, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", которые проголосовали за поправки. В свою очередь, вице-спикер армянского парламента, член бывшей правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что принятие поправок не нацелено на создание препятствий на пути досрочных парламентских выборов, оно направлено на обеспечение нормальной работы Национального собрания.