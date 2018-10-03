На демонстрацию в Мюнхене вышли более 20 тысяч человек

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Более 20 тысяч человек принимают участие в массовой демонстрации в Мюнхене против "разворота" политического курса Баварии вправо, сообщает таблоид Bild со ссылкой на полицию города.

Демонстрация проходит под девизом "Пришло время! — вместе против политики страха". По последним данным полиции, несмотря на холодную и ветреную погоду, в ней принимают участие около 21 тысячи человек. Как сообщает издание, участники несут плакаты с надписями, критикующие лидера партии Христианско-социального союза Хорста Зеехофера и премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера.

Отмечается, что демонстрация проходит мирно.

Таблоид пишет, что демонстранты таким образом хотят послать сообщение, что они не допустят ни расширения прав полиции, ни других форм "разворота" баварской политики вправо.