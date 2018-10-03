"Плывет по морю унитаз": в Сети высмеяли "невидимый" украинский флот

Реакция на события на Украине. Октябрь 2018 (7)

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера с иронией отнеслись к заявлению украинского военнослужащего о "невидимости" его корабля для российского флота.

Ранее командир бронекатера "Кременчуг" Александр Регула заявил, что его катер незаметно сопровождал переход украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море. По его словам, корабль делают невидимым специальная геометрия, радиопоглощающие обводы корпуса и покраска.

"В Сети нашли другое объяснение "незаметности" украинских катеров.

"Невидимы, да. Потому что их нет!" — пишет @Chris_Borisova.

"Катер становится невидимым после третьей стопки горилки" — предположил @ADoroshin.

У меня тоже дома лежит невидимый миллион евро", — признался @godsavethegin.

"Видишь суслика?— Нет. — А он есть…" — пошутили в комментариях.

"Отпишусь от всяких анекдотов. Зачем, когда такие соседи веселые", — написал @ar2006r.

"Старый анекдот про Неуловимого Джо. — А почему он Неуловимый?— Да потому, что он никому не нужен!" — объяснил @rubtsov22.

"Плывет по морю унитаз, кто на его внимание обратит" — написал @63Utkin.

"Когда мы его потопим, скажем, не заметили!", — пошутил @RisatBuransin.

Позже глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал украинских военных перестать "сочинять сказки", отметив, что мимо российских пограничников у берегов полуострова "муха не пролетит".