"Плывет по морю унитаз": в Сети высмеяли "невидимый" украинский флот

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера с иронией отнеслись к заявлению украинского военнослужащего о "невидимости" его корабля для российского флота.
"В Сети нашли другое объяснение "незаметности" украинских катеров.
"Невидимы, да. Потому что их нет!" — пишет @Chris_Borisova.
"Катер становится невидимым после третьей стопки горилки" — предположил @ADoroshin.
У меня тоже дома лежит невидимый миллион евро", — признался @godsavethegin.
"Видишь суслика?— Нет. — А он есть…" — пошутили в комментариях.
"Отпишусь от всяких анекдотов. Зачем, когда такие соседи веселые", — написал @ar2006r.
"Плывет по морю унитаз, кто на его внимание обратит" — написал @63Utkin.
"Когда мы его потопим, скажем, не заметили!", — пошутил @RisatBuransin.
Позже глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал украинских военных перестать "сочинять сказки", отметив, что мимо российских пограничников у берегов полуострова "муха не пролетит".