ВИЛЬНЮС, 3 окт — РИА Новости. Литва направила Германии запрос о начале расследования инцидента с грузопассажирским паромом под литовским флагом Regina Seaways, который ранее потерпел бедствие в Балтийском море, сообщил в среду РИА Новости представитель министерства юстиции балтийской республики Аудрис Кутрявичюс.

"По правилам ЕС, началом расследования данного инцидента должна заниматься Германия, так как порт, откуда вышел паром, был последним перед происшествием. А паром вышел из Киля", — сказал Кутрявичюс.

Он также добавил, что Германия имеет право не начинать расследования, "так как данный инцидент не считается очень серьезным, погибших и пострадавших не было". Кутрявичюс отметил, что по данному происшествию два государства в дальнейшем будут сотрудничать.

Ранее сообщалось, что взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах Балтийского моря в 135 километрах от Калининграда. Спасательную операцию координировала калининградская спасательная служба. Позднее представители компании заявили, что пожара не было, произошло задымление машинного отделения. На пароме находилось более 330 человек. Паром направлялся из немецкого Киля в литовскую Клайпеду. На место происшествия был направлены вертолет ВВС Литвы, который провел первичную разведку, а также три корабля ВМС балтийской республики. Во вторник вечером паром прибыл в Клайпедский порт. Пострадавших не было.