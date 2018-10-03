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Глава Каталонии предложил премьеру Испании "поговорить о самоопределении"

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© РИА Новости / Елена ШестернинаПредседатель каталонского женералитета Ким Торра. Архивное фотоПредседатель каталонского женералитета Ким Торра. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 3 окт – РИА Новости. Председатель женералитета Каталонии Ким Торра предложил главе испанского кабинета Педро Санчесу приехать в ближайшее время в Барселону, чтобы обсудить право на самоопределение Каталонии.

Участники акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Накануне Торра выдвинул Санчесу ультиматум — до ноября представить план о "реализации права на самоопределение Каталонии". В противном случае, пригрозил он, каталонские националисты прекратят поддерживать социалистическое правительство в испанском парламенте, что грозит стране новыми выборами.

В ответ испанское правительство заявило, что ультиматумов не приемлет, что "председателю женералитета не надо ждать ноября, чтобы узнать ответ" и что испанские власти готовы говорить о самоуправлении, но не о независимости.

В направленном в Мадрид письме Торра приглашает Санчеса приехать в Каталонию "в ближайшие недели" и провести встречу в женералитете, напомнив, что о подобной встрече они договорились в июле в Мадриде.

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходил референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Необходимо, чтобы мы определили рамки для диалога, чтобы найти действенный способ разрешения политического конфликта. Мы должны основательно поговорить обо всем. О вашем проекте для Каталонии, а также об осуществлении права на самоопределение", — говорится в послании. Торра также пишет, что "народ Каталонии заслуживает смелого ответа, отличного от того, которые получал до сих пор".

Поддержка мелких националистических партий в конгрессе депутатов— ключевая для социалистического правительства, у Испанской социалистической рабочей партии всего 84 мандата из 350, у левой Podemos, которая поддерживает правительство, 67.

Первого октября, когда каталонские националисты отмечали первую годовщину незаконного референдума о независимости Каталонии, в автономном сообществе произошли беспорядки.

Акция протеста сторонников независимости Каталонии на вокзале в Жироне
© AP Photo / Manu Fernandez
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В референдуме 1 октября 2017 года приняли участие 42% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.

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