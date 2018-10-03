Греция начала уголовное преследование Винника, сообщил адвокат

АФИНЫ, 3 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Прокуратура греческого города Салоники начала уголовный процесс против россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года по запросу США, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"При этом ему было отказано в адвокате, так как по законам Греции этот допрос они имеют право проводить в отсутствие защитника Александра. Примечательно, что, по данным составленного по итогам допроса протокола, Винник требовал присутствия и российского консула, в чем, однако, ему также было отказано. В указанных обстоятельствах Александр Винник отказался давать показания по существу до ознакомления с характером предъявляемых обвинений и необходимостью подготовки правовой позиции по своей защите", — сказал адвокат.
Адвокат связывает начало уголовного процесса в Греции с тем, что представитель прокуратуры представила греческой стороне ряд документов. "Фактически информация, содержащаяся в документах, предоставленных для допроса греческой стороне, включая перечень задаваемых вопросов, позволила возбудить новое уголовное производство в отношении Винника в Греции", — отметил Мусатов.