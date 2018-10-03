Греция начала уголовное преследование Винника, сообщил адвокат

АФИНЫ, 3 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Прокуратура греческого города Салоники начала уголовный процесс против россиянина Александра Винника, арестованного в июле 2017 года по запросу США, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

"Начато уголовное преследование Винника. В соответствии с греческим законодательством состоится предварительное следствие, по итогам которого решат, будет ли возбуждено уголовное дело", — сказал адвокат. По его словам, в среду в два часа дня в тюрьму "Дьявата" в Салониках прибыли два следователя греческой финансовой полиции и объявили о допросе Винника в связи с началом уголовного процесса против него.

"При этом ему было отказано в адвокате, так как по законам Греции этот допрос они имеют право проводить в отсутствие защитника Александра. Примечательно, что, по данным составленного по итогам допроса протокола, Винник требовал присутствия и российского консула, в чем, однако, ему также было отказано. В указанных обстоятельствах Александр Винник отказался давать показания по существу до ознакомления с характером предъявляемых обвинений и необходимостью подготовки правовой позиции по своей защите", — сказал адвокат.

Мусатов сообщил также, что днем ранее Винника допрашивала представитель российских правоохранительных органов. "Сотрудник прокуратуры города Москвы производила допрос в присутствии представителей греческой Фемиды и третьих лиц. Александр Винник отказался от дачи показаний в связи с тем, что, во-первых, он хотел бы, чтобы при его допросе присутствовал адвокат, а, во-вторых, из опасений, что информация, которая интересует российскую сторону и будет при допросе озвучена в присутствии греческих правоохранителей, будет использована греческой, французской и американской стороной. Учитывая позицию Александра Винника, допрос был перенесен на 11.00 5 октября", — заявил Мусатов.

Адвокат связывает начало уголовного процесса в Греции с тем, что представитель прокуратуры представила греческой стороне ряд документов. "Фактически информация, содержащаяся в документах, предоставленных для допроса греческой стороне, включая перечень задаваемых вопросов, позволила возбудить новое уголовное производство в отношении Винника в Греции", — отметил Мусатов.