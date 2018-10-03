Порошенко и глава организации Freedom House обсудили ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Киеве с главой правозащитной организации Freedom House Майклом Абрамовицем, они обсудили ситуацию в Донбассе и вопросы миротворческой миссии для региона, сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.

"Глава государства проинформировал Майкла Абрамовица о текущей ситуации в Донбассе и пути реализации инициативы украинской стороны по миротворческой операции ООН", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.