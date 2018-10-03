Путин назвал реакцию на ЧП в Эймсбери бредом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бредом реакцию на отравление в британском городе Эймсбери: "Что, приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там?".

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вечером в воскресенье 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес, проживавшая в приюте для бездомных, скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

"Если мы говорим о том, что травили Скрипаля, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека травили там? Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там, в Великобритании, что за бред", — заявил Путин во время выступления на "Российской энергетической неделе".

"Этот Скрипаль, он — предатель, как я сказал, его поймали, он наказан был, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме. Мы его выпустили, все, он уехал, еще продолжал сотрудничать там, консультировал какие-то спецслужбы. Ну и что? Мы сейчас о чем с вами говорим: о нефти, о газе или о шпионаже?" — добавил Путин.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.