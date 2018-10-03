Украинского политика облили кровью из-за щебенки для Крымского моста

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Активисты облили мэра украинского города Гнивань Владимира Кулешова кровью, заподозрив его в "торговле" с российскими компаниями, пишет местное издание Vinnitsa.info

Это Украина: мэра города облили кровью за щебёнку для Крымского моста (ФОТО)



В городе Гнивань (Винницкая область Украины) в день проведения сессии объединенной территориальной общины (ОТО) произошло сразу два нападения на местных политиков: одного из деп https://t.co/KngXfdANVL pic.twitter.com/acbzKef6Cs — Paradox-24 (@24paradox24) 3 октября 2018 г.

Снимок "окровавленного" мэра опубликовали в Сети сами нападавшие.

По словам свидетеля инцидента депутата Андрея Вербицкого, группа мужчин забежала в кабинет чиновника. Они облили Кулешова красной жидкостью и обвинили в "торговле на крови защитников".

Сам Кулешов считает, что провокацию совершили люди, близкие к одному из оппозиционно настроенных к работе мэрии депутату. Градоначальник убежден, что его облили не краской, а именно кровью.

"Они взялись за наш, карьер (Гниванский ОТГ — Прим. ред.), чтобы заблокировать его работу. Это единственное предприятие, которое является стабильным источником наполнения местного бюджета. Они утверждают, что я "крышую" это предприятие", — заявил он.

Активисты обвиняют Гниванский карьер в том, что он якобы поставлял России щебенку для строительства моста через Керченский пролив. Мэр Гнивани опроверг эти заявления, подчеркнув, что предприятие не заключало договоров с российскими компаниями.

Кулешов также рассказал, что днем раннее активисты вывезли в лес и избили одного из депутатов Гниваньского городского совета.

"Как в 90-х годах… Его трое или четверо человек запихнули в машину, вывезли в лес, забрали телефон и избили", — возмутился мэр.

После инцидентов местные правоохранители завели уголовные дела по статьям о хулиганстве и разбойном нападении.