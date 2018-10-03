Рада продлит закон о статусе Донбасса, заявил эксперт

КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса найдет необходимую поддержку в Верховной раде Украины, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В октябре 2017 года Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В среду президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде продлить закон до 31 декабря 2019 года.

"С учетом того, что на этом (принятии закона – ред.) настаивает не только президент, но и (спецпредставитель госдепартамента США по Украине – ред.) Курт Волкер, мотивируя это тем, что нельзя давать повод говорить о том, что проблема мирного урегулирования находится не в Москве, а в Киеве, голоса под этот закон будут собраны", — сказал Золотарев в среду РИА Новости.

По его словам, депутаты в ходе рассмотрения законопроекта будут интенсивно обсуждать документ и спорить, но в итоге поддержат его.

"Будут разговоры о "зраде" (предательстве – ред.), о том, что этот закон противоречит ранее принятому закону о реинтеграции. Будет традиционная ура-патриотическая риторика. Но голоса, судя по всему, будут", — добавил Золотарев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.