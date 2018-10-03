Лидер группы, захватившей в 2016 году здание в Ереване, объявил голодовку

ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Один из лидеров группы, захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване, Павел Манукян заявил в среду, что объявляет голодовку, требуя изменить меру пресечения.

"Все представленные мной доказательства не приводят в суде к беспристрастному отношению ко мне, особенно в вопросах, связанных с мерой пресечения. Сегодня в суде я заявляю: начинаю голодовку и отказываюсь от любой медпомощи… Голодовка продолжится до изменения меры пресечения", — сказал Манукян, который в настоящее время находится под арестом.

О присоединении к голодовке заявил также другой член группы – Армен Билян, который обвиняется в убийстве полицейского.

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Они требовали отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия. В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семь пострадавших — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.