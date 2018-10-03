Мэй на съезде Консервативной партии сплясала под Abba

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила на съезде Консервативной партии с большой речью, которую начала с танца под композицию Dancing Queen группы Abba, а закончила призывом "вместе построить лучшую Британию".
В ходе речи Мэй затронула все ключевые темы как внутренней, так и внешней политики и сделала несколько существенных для британцев объявлений: о замораживании акциза на бензин, введении новой стратегии по борьбе с раком и автоматическом возврате денег пассажирам в случае задержки поездов.
"Для миллионов людей машина – это не роскошь. Это необходимость… Сегодня я могу подтвердить, что, учитывая высокие цены на нефть, канцлер вновь предусмотрит в бюджете, который представит в этом месяце, замораживание акциза на бензин", — сказала Мэй.
Наиболее эмоциональным фрагментом речи премьера была та часть, в которой она говорила о Национальной службе здравоохранения и о борьбе с раком. Она рассказала, как ей помогают справляться с диабетом врачи из местной поликлиники, поведала об опыте министра по делам строительства Джеймса Брокеншира, открывшего центр для раковых больных, а вскоре после этого ставшего его пациентом, а также о кончине своей крестной дочери от рака.
В рамках новой стратегии по борьбе с раком Мэй пообещала усилить раннюю диагностику онкологических заболеваний, понизить возраст плановой проверки на колоректальный рак с 60 лет до 50, а также построить новые центры оперативной диагностики.
Ожидаемо ключевой темой речи стал Brexit, однако новых объявлений Мэй не сделала, заверив лишь, что сейчас Британия переживает исторический момент и что необходимо воспользоваться возможностями, которые этот момент представляет.