Взрыв на съезде Компартии в Донецке квалифицировали как теракт

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (36)

На месте взрыва, который произошел на съезде компартии в Донецке. 29 сентября 2018

На месте взрыва, который произошел на съезде компартии в Донецке. 29 сентября 2018

ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики квалифицировала взрыв на съезде кКомпартии в Донецке как теракт.

Взрыв на съезде компартии ДНР произошел 29 сентября. По данным МВД ДНР, пострадали четыре человека. Среди них, по информации главы Компартии Бориса Литвинова, кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов.

"По факту взрыва, произошедшего 29 сентября в одном из помещений Куйбышевского района Донецка, возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено прокуратурой Куйбышевского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 229 УК ДНР "террористический акт", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

В ведомстве отметили, что расследование дела поручено министерству государственной безопасности ДНР.