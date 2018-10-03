Американская компания обвиняет хакеров из КНДР в киберограблениях банков

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Американская компания FireEye, специализирующаяся на услугах в области компьютерной безопасности считает, что группа хакеров из КНДР APT38 причастна к серии кибератак на банки и организации по всему миру, в результате чего были украдены более 1,1 миллиарда долларов.

По данным компании, хакеры совершили атаки на более чем 16 организаций в 11 разных странах за период с 2014 года. В частности, в мае 2018 года была совершена атака на один из крупнейших банков Чили Banco de Chile, в феврале 2016 года — на центральный банк Бангладеш, также на банки во Вьетнаме и Мексике. Кроме того, в 2014 году хакеры атаковали компанию Sony Pictures Entertainment.

"Мы можем подтвердить, что деятельность APT38 связана с режимом КНДР", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что группа действовала, чтобы "собрать крупные суммы денег для режима КНДР".

На данный момент, по сведениям компании, хакеры смогли украсть более 1,1 миллиарда долларов. Компания отмечает, что эта группа хакеров совершает одни из крупнейших в мире киберограблений.