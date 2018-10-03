Американец умер, заразившись в бассейне пожирающей мозг амебой

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Серфингист Фабрисио Стабиле умер после посещения волнового бассейна в Техасе. Об этом сообщает газета San Antonio Current.

После купания у 29-летнего мужчины разболелась голова — настолько сильно, что он не мог разборчиво говорить. В больнице врачи диагностировали у него бактериальный менингит, однако от лекарств пациенту не становилось легче. Дополнительные анализы выявили у Стабиле первичный амебный менингоэнцефалит. Спустя несколько дней он скончался.

По статистике, при заражении человека с вероятностью в 98% ждет смерть. За последние 55 лет в США зафиксировано всего 143 таких случая.

Болезнь вызвана попаданием в организм амебы вида Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri). Как правило, заражение происходит при купании в грязной воде. Паразит сначала попадает в нос, затем в обонятельный нерв и по нему добирается до головного мозга, поражает его клетки и размножается.