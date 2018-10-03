В Литве призвали власти обезопасить президентские выборы от влияния извне

ВИЛЬНЮС, 3 окт — РИА Новости. Члены парламентской фракции "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" обратились к властям балтийской республики с призывом создать антигибридную стратегию, которая позволит обезопасить предстоящие президентские выборы от возможного влияния извне.
"Еще весной руководство Департамента по нацбезопасности во время представления годового отчета об угрозах национальной безопасности публично предупредило, что президентские выборы в 2019 году могут стать объектом гибридной войны РФ против Литвы. Поэтому мы убеждены, что обязательство подготовить и осуществить литовскую антигибридную стратегию нужно реализовывать незамедлительно", — отмечается в релизе Юкнявичене.
Политики напомнили, что 9 сентября, литовские парламентские партии подписали соглашение "О принципах политики обороны Литвы", в котором предусматривается разработка стратегии защиты национальной демократии от гибридных угроз. В связи с тем, что в соглашении не оговорено, кто возьмется за реализацию создания стратегии, парламентарии предложили премьер-министру провести собрание по этому вопросу. Кроме того, Кубилюс и Юкнявичене готовы принимать участие в процессе, представляя предложения по вопросам, какой должна быть антигибридная стратегия Литвы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.