В Литве призвали власти обезопасить президентские выборы от влияния извне

ВИЛЬНЮС, 3 окт — РИА Новости. Члены парламентской фракции "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" обратились к властям балтийской республики с призывом создать антигибридную стратегию, которая позволит обезопасить предстоящие президентские выборы от возможного влияния извне.

Члены фракции "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Раса Юкнявичене и Андрюс Кубилюс обратились к премьер-министру, главе Минобороны, председателю парламентского комитета по нацбезопасности балтийской республики.

"Еще весной руководство Департамента по нацбезопасности во время представления годового отчета об угрозах национальной безопасности публично предупредило, что президентские выборы в 2019 году могут стать объектом гибридной войны РФ против Литвы. Поэтому мы убеждены, что обязательство подготовить и осуществить литовскую антигибридную стратегию нужно реализовывать незамедлительно", — отмечается в релизе Юкнявичене.

Политики напомнили, что 9 сентября, литовские парламентские партии подписали соглашение "О принципах политики обороны Литвы", в котором предусматривается разработка стратегии защиты национальной демократии от гибридных угроз. В связи с тем, что в соглашении не оговорено, кто возьмется за реализацию создания стратегии, парламентарии предложили премьер-министру провести собрание по этому вопросу. Кроме того, Кубилюс и Юкнявичене готовы принимать участие в процессе, представляя предложения по вопросам, какой должна быть антигибридная стратегия Литвы.

В сентябре лидеры парламентских партий подписали соглашение "О принципах политики обороны Литвы", оно касается основных норм оборонной политики Литвы, обеспечения необходимого оборонного финансирования, усиления армии и решения кадровых проблем, вопросов привлекательности военной службы и усиления сопротивления общества и госведомств гибридным угрозам. Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2019 года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.