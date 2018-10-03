Мэй заявила, что военные действия не всегда должны быть одобрены СБ ООН

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна со своим политическим оппонентом Джереми Корбином в том, что военные действия могут быть оправданы только при одобрении Совбеза ООН.

Выступая с большой речью на закрытии съезда Консервативной партии, Мэй вслед за министром внутренних дел Саджидом Джавидом обрушилась с резкой критикой на лидера лейбористов Корбина. Отметив, что ее решение о высылке 23 российских дипломатов после инцидента в Солсбери получило "почти универсальную поддержку" в парламенте, Мэй заявила: "Был лишь один несогласный голос – Джереми Корбина".

В марте Корбин заявил, что, хотя в деле отравления Скрипалей "все указывает на Россию", единственный способ проверить это — отправить в РФ образцы нервно-паралитического вещества, чтобы получить однозначный ответ. Он также на протяжении долгого времени призывал британское правительство не спешить с выводами и выступал за сохранение диалога с Москвой. По словам Мэй, Корбин отрицал выводы служб безопасности страны, предлагал "стране, ответственной за нападение", перепроверить выводы британских специалистов по химоружию и отказывался "возложить вину прямо на виновных".

"Представьте себе, если бы он был премьер-министром. Он говорит, что Британия должна сама разоружиться в надежде, что другие последуют ее примеру. Я говорю нет – мы должны держать мощную оборону, чтобы наша страна была в безопасности. Он говорит, что сильная НАТО просто провоцирует Россию. Я говорю нет – это гарант нашей свободы и безопасности. Он выступает как гуманист. Но он заявляет, что военные действия во имя спасения жизней оправданы только при одобрении Совбеза ООН – по сути, давая тем самым России право вето. Я говорю нет – мы не можем отдать свою совесть в руки Кремля", — заявила Мэй.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.