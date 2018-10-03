Мэй заявила, что военные действия не всегда должны быть одобрены СБ ООН

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна со своим политическим оппонентом Джереми Корбином в том, что военные действия могут быть оправданы только при одобрении Совбеза ООН.
В марте Корбин заявил, что, хотя в деле отравления Скрипалей "все указывает на Россию", единственный способ проверить это — отправить в РФ образцы нервно-паралитического вещества, чтобы получить однозначный ответ. Он также на протяжении долгого времени призывал британское правительство не спешить с выводами и выступал за сохранение диалога с Москвой. По словам Мэй, Корбин отрицал выводы служб безопасности страны, предлагал "стране, ответственной за нападение", перепроверить выводы британских специалистов по химоружию и отказывался "возложить вину прямо на виновных".
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.