Беременная жительница Колумбии сделала татуировку и стала инвалидом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Колумбии потеряла ребенка и стала инвалидом из-за сделанной во время беременности татуировки, пишет Metro.
Кроме того, после удаления образовавшейся под татуировкой жидкости, у колумбийки развился аппендицит. Девушке приходилось принимать большое количество лекарств, из-за которых у нее случился выкидыш.
Она призналась, что решила рассказать о своих проблемах, чтобы предупредить других об опасности татуировок.
"Было тяжело узнать, что я больше никогда не смогу ходить. Моя мама очень меня поддерживала", — рассказала девушка.
В настоящий момент пострадавшая копит средства на новую операцию.