Беременная жительница Колумбии сделала татуировку и стала инвалидом

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Колумбии потеряла ребенка и стала инвалидом из-за сделанной во время беременности татуировки, пишет Metro.

Девушка наколола несколько слов под правой грудью, после чего в ее организм попали бактерии. Врачи сходятся во мнении, что она больше никогда не сможет ходить, потому что инфекция проникла в спинной мозг.

Кроме того, после удаления образовавшейся под татуировкой жидкости, у колумбийки развился аппендицит. Девушке приходилось принимать большое количество лекарств, из-за которых у нее случился выкидыш.

Она призналась, что решила рассказать о своих проблемах, чтобы предупредить других об опасности татуировок.

"Было тяжело узнать, что я больше никогда не смогу ходить. Моя мама очень меня поддерживала", — рассказала девушка.

В настоящий момент пострадавшая копит средства на новую операцию.