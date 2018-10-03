Процесс объединения бывшей ГДР и ФРГ еще не завершился, заявила Меркель

БЕРЛИН, 3 окт — РИА Новости. Немецкое единство по-прежнему полностью не восстановлено, это долгий путь, который требует от общества консолидации и терпения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине по случаю 28-летней годовщины с момента воссоединения Германии.

"Но 28 лет спустя мы знаем, что то, что мы называем германским единством, это процесс, долгий путь, который все время требует, чтобы мы прислушивались друг к другу, шли навстречу друг другу, не опускали руки. Германское единство не завершено, оно ставит перед нами и 28 лет спустя все новые вызовы", — заявила Меркель, ее цитирует пресс-служба кабмина ФРГ.

По словам канцлера, она "до сих пор вспоминает полный эмоций День германского единства, то, что происходило до него, мирную революцию, которая была совершена, в том числе, мужественными людьми в бывшей ГДР".

"Мы не должны об этом забывать — как и о том счастье, что Гельмут Коль, как канцлер германского единства, с соратниками, с союзниками достиг того, чтобы реализовать это единство в мире и дружбе с нашими соседями", — добавила Меркель.