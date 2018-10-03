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Парламент Грузии может объявить "режим Саакашвили" преступным

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© РИА Новости / Давид ХизанишвилиПерейти в фотобанкПрезидент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 годПрезидент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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ТБИЛИСИ, 3 окт – РИА Новости. Парламент Грузии приступил к рассмотрению проекта резолюции "Об объявлении режима Саакашвили-Бокерия преступным", сообщает Sputnik Грузия.

Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Документ подготовила оппозиционная парламентская партия "Альянс патриотов Грузии".

Как отмечает Sputnik, несмотря на то, что экс-президент страны Михаил Саакашвили последние пять лет не живет в Грузии и даже лишился гражданства, он остается идейным вдохновителем созданной им партии "Единое национальное движение" ("Нацдвижение"). По результатам опросов, она является второй политической силой в республике после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Гиги Бокерия был одним из ближайших соратников Саакашвили, в период правления "Нацдвижения" его называли "серым кардиналом". После поражения на парламентских выборах 2016 года из-за разногласий с Саакашвили Бокерия и другие лидеры партии откололись от нее и создали свою политическую организацию — "Европейская Грузия – движение за свободу". При этом "Европейская Грузия" забрала большинство мест в парламенте у "Нацдвижения" и сформировала парламентское меньшинство.

Николя Саркози
© AFP 2018 / Kenzo Tribouillard/Pool
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Несмотря на этот раскол "Альянс патриотов Грузии" рассматривает обе организации как единое целое и последние два года использует трибуну парламента, чтобы требовать наказания Саакашвили и других лидеров партии.
Как поясняет Sputnik, теперь, за месяц до президентских выборов Грузии, на которых основная борьба должна развернуться между членом "Нацдвижения" Григолом Вашадзе, членом "Европейской Грузии" Давидом Бакрадзе и поддерживаемой правящей партией Саломе Зурабишвили, не участвующий в выборах "Альянс патриотов" предложил парламенту принять резолюцию, обличающую сразу двух основных соперников Зурабишвили.

В парламенте Грузии большинство мест у "Грузинской мечты", соответственно от нее и зависит судьба резолюции.

Что предлагает "Альянс патриотов"

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© РИА Новости / Виктор Панов
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Партия "Альянс патриотов" предлагает парламенту, а фактически правящей партии, объявить девятилетнее правление "Единого национального движения" преступным и возложить политическую ответственность на Михаила Саакашвили и Гигу Бокерия и партии "Нацдвижение" и "Европейская Грузия".

"Если они совершили столько преступлений, разогнали столько акций, убили на улицах столько людей, то "Нацдвижение" было преступным режимом, и это должно быть отражено в резолюции парламента", — заявила лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили.

При этом Инашвили не скрывает, что ее партия надеется на поддержку именно правящей партии.

Михаил Саакашвили перед пресс-конференцией в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Понято, что "Нацдвижение" не поддержит осуждающую ее резолюцию, не поддержит ее и Бокерия, но будет хорошо, если "Грузинская мечта" не будет в этом помогать политическим группам Саакашвили и Бокерия", — отметила Инашвили.

По ее словам, партия уже заручилась 300 тысячами подписей граждан.

"Процесс сбора подписей проходил по всей стране, и это означает, что не только Ирма Инашвили и "Альянс патриотов" говорят об этом, а это желание 300 тысяч граждан, чтобы парламент Грузии поддержал эту резолюцию", — сказала Инашвили.

Позиция "Грузинской мечты"

Лаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На юридическом комитете парламента Грузии состоялся разбор выполнения Главной прокуратурой рекомендаций парламента по поводу искоренения системных преступлений времен правления "Единого национального движения".

По словам председателя юридического комитета парламента Эка Беселия, парламент Грузии обсудит резолюцию "Альянса патриотов" в установленное законом время. Однако произойдет это до президентских выборов или после, Беселия не уточнила.

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