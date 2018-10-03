Полиция Индонезии арестует распространителей "фейков" о последствиях стихии

Последствия землетрясения и цунами в районе города Палу на индонезийском острове Сулавеси

Последствия землетрясения и цунами в районе города Палу на индонезийском острове Сулавеси

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полиция Индонезии установила личности четырех подозреваемых в распространении ложных слухов о последствиях стихийных бедствий, обрушившихся на страну на прошлой неделе, передает агентство Antara.

Утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. После этого на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, число жертв стихии превысило 1,4 тысячи.

"Мы выследили распространителей ложной информации. Мы установили их личности. Мы надеемся их вскоре арестовать", — заявил представитель полиции Сетьо Васисто.

По его словам, один из "шутников" предупреждал местное население о трещинах в плотине "Били-Били", которая якобы была готова рухнуть. При этом, по оценкам властей, дамба остается в исправном состоянии и не представляет опасности. Другой распространитель слухов сообщил о предстоящем землетрясении силой 8,1 балла по шкале Рихтера. Эту информацию были вынуждены опровергать чрезвычайные службы Индонезии. Также в соцсетях появлялись фальшивые фотографии погибших в результате землетрясения, которые в действительности изображали жертв вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.

На фоне волны слухов о последствиях стихии министерство коммуникаций и информации Индонезии (Kominfo) призвало население доверять сообщениям только из официальных источников.