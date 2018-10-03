ЦИК ДНР зарегистрировал еще двух кандидатов на выборы главы республики

ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Центризбирком самопровозглашенной Донецкой народной республики зарегистрировал еще двух кандидатов на выборы главы ДНР, заявила журналистам глава ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. По данным ЦИК ДНР, документы для участия в выборах подали 10 человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин стал первым зарегистрированным ЦИК кандидатом на пост главы республики.

"Сегодня в ДНР было принято решение зарегистрировать еще двоих кандидатов для участия во внеочередных выборах главы ДНР. Всего на данный момент зарегистрированы трое: Денис Пушилин, Роман Храменков и Елена Шишкина", — сказала журналистам Позднякова.