Взломанные аккаунты Facebook продают в даркнете, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Взломанные аккаунты социальной сети Facebook выставлены на продажу в даркнете, сообщает газета Independent.

Ранее Facebook сообщила об обнаружении проблемы в системе безопасности, которая затронула почти 50 миллионов пользователей социальной сети. В заявлении компании отмечалось, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде Facebook, что позволило им "украсть маркеры доступа, которые они потом использовали для получения контроля над аккаунтами людей".

По данным газеты, украденные аккаунты продаются в даркнете по цене от трех до 12 долларов, купить их можно только с помощью криптовалюты. Они представлены на подпольных онлайн-рынках, которые используют систему рейтингов, подобную Amazon или eBay, для проверки надежности продавцов.

Как сообщили газете эксперты по безопасности, личная информация пользователей очень ценится в даркнете, и пока за нее будут много платить, киберпреступники продолжат совершать хакерские атаки

Facebook обнаружила проблему безопасности, затронувшую почти 50 миллионов аккаунтов, 25 сентября. По заявлению компании, уязвимость была ликвидирована. Кто стоит за атаками, пока неизвестно.