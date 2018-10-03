Вопрос о продлении закона о статусе Донбасса Рада рассмотрит в четверг

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг рассмотрит законопроект о продлении закона о статусе Донбасса, сообщила РИА Новости глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

Президент Украины Петр Порошенко в среду внес в Раду законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года. Ранее этот закон был принят сроком на один год, условием для вступления его в силу было выполнение ряда условий, в том числе по безопасности в регионе.

"Закон рассмотрят на этой неделе в четверг", — сказала Гопко. Она подтвердила, что срок действия закона определен исходя из срока полномочий нынешнего состава Рады.

Информацию о намерении на заседании в четверг продлить закон о статусе Донбасса подтвердили РИА Новости источники во фракции "Оппозиционный блок". "Скорее всего, Донбасс будет завтра", — отметил собеседник агентства.

Осенью следующего года должны состояться парламентские выборы, то есть дальнейшую судьбу закона будет решать уже новый состав Верховной рады.