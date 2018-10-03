Глава МИД Ирана прокомментировал решение суда ООН по иску к США

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото

Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал решение суда ООН, частично удовлетворившего иск Тегерана к Вашингтону, назвав это очередным провалом правительства США.

Ранее в среду Международный суд ООН принял предварительное постановление, которое частично удовлетворяет иск Ирана к США, касающийся возобновления Вашингтоном режима санкций в отношении Тегерана.

"Еще один провал правительства США, пристрастившегося к санкциям, и победа верховенства права. Крайне важно для международного сообщества коллективно противостоять злонамеренному американскому унилатерализму", — написал Зариф в Twitter.