России и Израилю надо восстановить рабочие отношения, заявил Либерман

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт — РИА Новости. России и Израилю необходимо восстановить "нормальные рабочие отношения" в Сирии, несмотря на разногласия по поводу катастрофы Ил-20, сказал в интервью местной радиостанции "Кан-РЭКА" министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.
"Я считаю, нам самое главное сегодня не заниматься "пикантерией", а вернуть рабочие отношения в нормальный режим. Это сегодня самая главная задача — вернуться к нормальному режиму работы, координации, более активно задействовать "горячую линию" по предотвращению конфликтных ситуаций. Нужно работать", — сказал Либерман.
Он вновь оспорил российскую версию, согласно которой израильские истребители F-16 прикрывались Ил-20 во время налета на цель в Сирии и фактически подставили его под огонь местной ПВО.
"Повторяю, вся ответственность лежит на армии (президента САР Башара — ред.) Асада… Израиль за последние два года нанес более 200 ударов по иранским объектам и объектам (движения — ред.) "Хезболлах" на территории Сирии. Двести раз, и ни один российский военнослужащий не получил ни одной царапины. Вдруг тут мы якобы устроили такую "подставу". Нелогично", — сказал министр.
"Кроме того, нужно понять, что скорость самолета F-16 в два с половиной раза превышает скорость Ил-20… и в момент, когда сирийские ПВО открыли огонь, израильские самолеты уже были в нашем воздушном пространстве", — добавил он.
"К сожалению, российская сторона не приняла тех фактов, что мы представили, настаивает на своей версии, но тем не менее нам нужно вернуться к нормальным рабочим отношениям. Чем меньше мы будем мусолить эту тему в прессе, тем, я думаю, будет эффективней", — сказал он.
"Мы ведем очень цивилизованный, адекватный диалог, несмотря на всю серьезность ситуации, несмотря на трагическое происшествие. Я хочу подчеркнуть, что в заявлении президента России это именно так было определено — цепь трагических событий, поэтому нужно именно так к этому относиться и понимать, что и для Израиля, и для России куда… целесообразней вести позитивный диалог, работать вместе, чем заниматься публичными разборками", — добавил министр.
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.
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