России и Израилю надо восстановить рабочие отношения, заявил Либерман

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт — РИА Новости. России и Израилю необходимо восстановить "нормальные рабочие отношения" в Сирии, несмотря на разногласия по поводу катастрофы Ил-20, сказал в интервью местной радиостанции "Кан-РЭКА" министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Он выразил сожаление тем, что в Москве отказались принимать заверения израильтян в непричастности к гибели самолета-разведчика и продолжают винить их в трагедии, однако назвал диалог, который идет сейчас между двумя странами, "очень цивилизованным и адекватным".

"Я считаю, нам самое главное сегодня не заниматься "пикантерией", а вернуть рабочие отношения в нормальный режим. Это сегодня самая главная задача — вернуться к нормальному режиму работы, координации, более активно задействовать "горячую линию" по предотвращению конфликтных ситуаций. Нужно работать", — сказал Либерман.

Он вновь оспорил российскую версию, согласно которой израильские истребители F-16 прикрывались Ил-20 во время налета на цель в Сирии и фактически подставили его под огонь местной ПВО.

"Повторяю, вся ответственность лежит на армии (президента САР Башара — ред.) Асада… Израиль за последние два года нанес более 200 ударов по иранским объектам и объектам (движения — ред.) "Хезболлах" на территории Сирии. Двести раз, и ни один российский военнослужащий не получил ни одной царапины. Вдруг тут мы якобы устроили такую "подставу". Нелогично", — сказал министр.

"Кроме того, нужно понять, что скорость самолета F-16 в два с половиной раза превышает скорость Ил-20… и в момент, когда сирийские ПВО открыли огонь, израильские самолеты уже были в нашем воздушном пространстве", — добавил он.

Либерман высказался за то, чтобы диалог на эту тему продолжался вне медийного пространства.

"К сожалению, российская сторона не приняла тех фактов, что мы представили, настаивает на своей версии, но тем не менее нам нужно вернуться к нормальным рабочим отношениям. Чем меньше мы будем мусолить эту тему в прессе, тем, я думаю, будет эффективней", — сказал он.

"Мы ведем очень цивилизованный, адекватный диалог, несмотря на всю серьезность ситуации, несмотря на трагическое происшествие. Я хочу подчеркнуть, что в заявлении президента России это именно так было определено — цепь трагических событий, поэтому нужно именно так к этому относиться и понимать, что и для Израиля, и для России куда… целесообразней вести позитивный диалог, работать вместе, чем заниматься публичными разборками", — добавил министр.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

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