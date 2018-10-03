Тегеран приветствовал решение суда ООН по жалобе Ирана в отношении США

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тегеран приветствовал решение международного суда ООН по иску Ирана в отношении США из-за возобновления американских санкций, сообщило иранское министерство иностранных дел в среду.

Ранее в среду Международный суд ООН принял предварительное постановление, которое частично удовлетворяет иск Ирана к США, касающийся возобновления Вашингтоном режима санкций в отношении Тегерана. По мнению Тегерана, санкции США нарушают положения договора о дружбе, экономических связях и консульских правах, подписанного двумя странами в 1955 году.

"Исламская Республика Иран, приветствуя решение Международного суда ООН и предварительное постановление этого суда в отношении незаконного шага правительства США, восстановившего односторонние санкции после выхода этой страны из ядерной сделки, считает, что решение суда служит еще одним явным подтверждением правоты Ирана, а также незаконности и жестокости американских санкций в отношении народа и граждан нашей страны", — говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

Министерство отметило, что ошибочная политика американских властей с каждым днем все больше изолирует США, и призвало Вашингтон отказаться от "привычки вводить санкции" и присоединиться к "ответственным членам" международного сообщества.

Суд в своем предварительном решении постановил, что санкции США против Ирана не должны касаться гуманитарной помощи и гражданской авиации, а также призвал Вашингтон и Тегеран воздержаться от шагов, осложняющих разрешение спора по санкциям.

Россия, Иран, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция подписали в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в соответствии с которым Иран прекращал ядерную программу в обмен на отмену санкций. Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из СВПД и введении санкций против Тегерана. Иран в июне подал иск против США в суд ООН.