Энергоснабжение Европы нельзя представить без России, заявил Курц

ВЕНА, 3 окт – РИА Новости. Энергоснабжение Европы нельзя представить без России, заявил в среду на пресс-конференции после заседания кабмина канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц в среду посетит Санкт-Петербург, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам австрийского канцлера, в первую очередь будут обсуждаться культурные вопросы, а также сотрудничество в экономике и энергетике.

"Когда речь идет об энергоснабжении Европы и Австрии, его нельзя представить без России, нравится это кому-то или нет", — сказал Курц.

Встреча двух лидеров станет уже четвертой в текущем году. Канцлер подчеркнул, что с соседями Европы, в отношениях с которыми есть напряженность, необходим усиленный диалог.

"Важно одновременно искать диалог, искать контакт, потому что в долгосрочной перспективе мир на нашем континенте возможен только вместе с Россией, а не против нее", — подчеркнул канцлер.