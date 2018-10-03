Австрия выделит миллион евро помощи Донбассу, заявил Курц

ВЕНА, 3 окт – РИА Новости. Австрия выделит один миллион евро в качестве помощи людям на востоке Украины, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы решили, что поддержим людей на востоке Украины, предоставив миллион евро из фона помощи при катастрофах за рубежом. Таким образом, мы окажем поддержку Красному Кресту, который ведет проект по разминированию, а также австрийским неправительственным организациям, которые работают там для того, чтобы снизить страдания людей и улучшить условия их жизни", — сказал Курц после заседания кабмина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.