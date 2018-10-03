В СБУ ответили на угрозы Пашинина

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины ответила российскому актеру Анатолию Пашинину, заявившему о произволе украинских спецслужб.

В ведомстве заверили, что действуют в отношении Пашинина "исключительно в рамках действующего законодательства", никогда ему не угрожали и не занимались прослушкой его телефона.

"Я не знаю, что толкало Пашинина на такие заявления, но я их считаю странными", — заявила спикер СБУ Елена Гитлянская в интервью "Обозревателю".

Ранее актер заявил, что за ним следит СБУ. Кроме того он рассказал о представителе украинских спецслужб, который якобы намекнул ему на необходимость покончить с собой. Бывший актер заявил, что готов к этому, однако пообещал унести с собой жизни сотрудников СБУ, которые за ним придут.

Анатолий Пашинин, снимавшийся в фильмах "Адмирал", "Мы из будущего" и многих сериалах, в 2017 году заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора*". В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит". Возвращаться в Россию он не собирается. При этом Пашинин критиковал ВСУ за "крепостные советские порядки", а украинцев сравнивал с папуасами.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.