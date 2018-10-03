Консул Венгрии в ближайшие дни покинет Украину, заявил Климкин

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после скандала с раздачей венгерских паспортов в Закарпатье венгерский консул в ближайшие дни вернется на родину.

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Климкин в связи с этим заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

"Относительно конкретных действий венгерского консула дискутировать потребности нет, здесь следует четко расставить точки над i. И мы их расставим. В ближайшие дни консул вернется на родину", — написал Климкин в своей статье для сайта "Европейская правда".

Посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень ранее заявлял, что Венгрия имеет право выдавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.