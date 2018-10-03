Порошенко предложил Раде продлить закон о статусе Донбасса

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде продлить про закон об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года, следует из текста законопроекта, зарегистрированного в парламенте в среду.

Ранее закон об особом статусе Донбасса был принят сроком на один год, условием для вступления его в силу было выполнение ряда условий, в том числе по безопасности в регионе.

"Целью принятия акта является внедрение на срок, который заканчивается 31 декабря 2019 года, особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной рады Украины (далее — отдельные районы Донецкой и Луганской областей) путем внесения изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе не поясняется, чем мотивирован указанный срок действия закона, однако осенью следующего года должны состояться парламентские выборы, то есть дальнейшую судьбу закона будет решать уже новый состав Рады.

Рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. В августе 2018 года спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что решение о продлении закона будет во многом зависеть от позиции международных партнеров. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в сентябре вновь призвал Киев продлить действие закона об особом статусе Донбасса.